Промокоды, акции и купоны «Окей»
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Отзывы покупателей
Качественные и свежие продукты. Мне еще ни разу при доставке ничего плохого не попалось, нормально работают в общем.
- Олег
- 20.02.2021
Нравятся мясные и рыбные охлажденные продукты в этом магазине. Видно, что без красителей, многократной разморозки-заморозки и прочих неприятностей. Заказываю доставку уже пятый раз, и привозят все только качественное.
- Владимир Семёнович
- 27.12.2020
Адекватные цены, прекрасный ассортимент. Купоны и акции регулярно. Что еще надо для шоппера?
- Вилен
- 24.12.2020
Хороший супермаркет, никогда не бывает просрочки. И в каждом микрорайоне города этот супермаркет или гипермаркет есть. Скидки у них не всегда честные, но маркетинг... что сделаешь. А теперь еще и онлайн магазин появился - вообще супер! Цивилизация))
- Полина
- 25.10.2016