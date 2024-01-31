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Промокоды, акции и купоны «Окей»

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Отзывы покупателей

Качественные и свежие продукты. Мне еще ни разу при доставке ничего плохого не попалось, нормально работают в общем.

  • Олег
  • 20.02.2021

Нравятся мясные и рыбные охлажденные продукты в этом магазине. Видно, что без красителей, многократной разморозки-заморозки и прочих неприятностей. Заказываю доставку уже пятый раз, и привозят все только качественное.

  • Владимир Семёнович
  • 27.12.2020

Адекватные цены, прекрасный ассортимент. Купоны и акции регулярно. Что еще надо для шоппера?

  • Вилен
  • 24.12.2020

Хороший супермаркет, никогда не бывает просрочки. И в каждом микрорайоне города этот супермаркет или гипермаркет есть. Скидки у них не всегда честные, но маркетинг... что сделаешь. А теперь еще и онлайн магазин появился - вообще супер! Цивилизация))

  • Полина
  • 25.10.2016
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