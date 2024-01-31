Lecta – это цифровая образовательная платформа для школьников, преподавателей и родителей. На сайте представлены электронные версии учебников популярных издательств. Все пособия содержат встроенные мультимедийные и интерактивные материалы, которые можно скачивать и использовать без подключения к Сети. Кроме того, клиентам доступны бесплатные атласы мира и аудиокниги. У сервиса есть фирменное мобильное приложение с максимально простым интерфейсом. Для учителей компания регулярно проводит онлайн-курсы повышения квалификации и конкурсы. Чтобы скачивать учебные материалы без ограничений, необходимо оплатить услуги портала удобным вам способом. Сэкономить на покупках вам помогут коды активации lecta.ru за январь 2024 года. Достигайте поставленных целей при минимальных финансовых вложениях!

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