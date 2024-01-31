MATE – это мастерская авторских букетов и подарков. К каждой покупке прилагаются: открытка, подкормка, инструкция по уходу, упаковка и аквабокс. На сайте можно подобрать небольшой презент от локальных брендов в дополнение. Фирма предоставляет также такие услуги как оформление мероприятий и создание букета невесты. Перед отправкой цветы проверяются на свежесть, а клиент согласует заказ по фото. В магазин приходят новые поставки каждое утро. Менеджеры всегда на связи в социальных сетях. А если давно хотел сам научиться флористике – добро пожаловать на мастер-класс в уютной обстановке и с печеньками. Предусмотрено наличие дисконтной программы лояльности для постоянных покупателей. Возможен самовывоз. Используй промокоды MATE flowers за январь 2024 года, порадуй себя и любимых цветами без повода по выгодной цене. У нас регулярно появляются интересные предложения для пользователей!

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