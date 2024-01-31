Интернет-магазин reebok.ru – это официальный магазин производителя в России с доставкой по всей территории РФ. В каталоге – большой выбор спортивной обуви, одежды, аксессуаров, а также городской одежды. Представлены товары для женщин, мужчин и детей: от малышей до подростков.





Продукцию «Рибок» отличает качество изготовления используемых материалов. Вещи рассчитаны на длительный срок службы без потери первоначального вида. На сайте есть коллекции для любителей классики, выполненные в темных тонах. Есть яркие футуристические модели для тех, кто любит выделяться. Чтобы покупка стала более выгодной, используй промокод Reebok за январь 2024 года.

Ассортимент интернет-магазина «Рибок»

Женщины могут купить повседневные кроссовки, для бега и фитнеса, леггинсы, худи, комфортное нижнее белье и верхнюю одежду.

Мужчинам предложен большой выбор обуви для повседневного ношения и спорта. Есть спортивные костюмы, толстовки и брюки, утепленная обувь и одежда.

Детские товары разбиты на категории по возрастам: до 4, до 8 и до 14 лет. Есть вещи для занятия физкультурой и повседневного ношения. В детском разделе можно также приобрести рюкзак для школы и прогулок.

Среди аксессуаров шапки, перчатки, носки, сумки и рюкзаки. Есть товары для фитнеса – это коврики, скакалки, эспандеры, нарукавники, бутылки для воды, шапочки и очки для плавания.

Интернет-магазин reebok.ru – это не просто магазин, это объединение людей, любящих спорт и ведущих спортивный образ жизни. В разделе «Блог» представлена информация о продукции компании, рекомендации по здоровому питанию, инструкции по спортивным занятиям.





В разделе «Забота о планете» ты можешь принять участие в продвижении экологичных товаров. Покупай обувь, изготовленную из растительного сырья: эвкалипта, водорослей, каучука.‎ Здесь же можно купить кроссовки и одежду из переработанных материалов.

Как покупать со скидкой: промокоды и Reebok UNLOCKED

Получить скидку от Reebok.ru можно несколькими способами. Например, подписаться на рассылку или выбрать модель из старых коллекций в разделе Outlet. Кроме того, можно стать участником программы лояльности, то есть оформить скидочную карту Reebok UNLOCKED. На каждую покупку в официальных магазинах и на сайте Reebok.ru начисляются баллы. От количества накопленных баллов зависит размер твоей скидки и доступ к различным привилегиям. Среди них подарки за покупки, ранний допуск к новинкам и другое.





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Перед оплатой проверь засчиталась ли скидка, затем можно оплатить товар. Интернет-магазин принимает пластиковые карты Visa и Mastercard, «МИР», оплату по Apple и Google Pay.





Покупать в официальном интернет-магазине Reebok безопасно. Ты всегда можешь вернуть неподошедший товар в течение 60 дней после покупки. Продукция должна быть без следов ношения, все бирки и ярлыки должны быть сохранены. Вернуть товар можно в один из официальных оффлайновых магазинов или таким же путем, как он был получен. Например, через почтовое отделение, постамат PickPoint, пункт выдачи «Гермес» или СДЕК. Помни, что не все товары можно вернуть, согласно законодательству РФ.