«Авиадух» – клуб для тех, кто хочет испытать экстремальные ощущения! Компания организует воздушные экскурсии вдоль побережья залива, полеты на параплане и другие приключения. Среди предложений есть прыжки с парашютом, в том числе самостоятельные и с инструктором, а также авиасимулятор, тренировки в аэродинамической трубе и многочисленные мастер-классы. На фирменном сайте продаются билеты, подарочные карты на определенные мероприятия и мультисертификаты, которые объединяют сразу несколько услуг. Администрация аэроклуба предлагает различные способы получения заказа: самовывоз и доставка курьером до двери. Доступен расчет наличными деньгами и безналичным путем. Интересуешься действующими акциями организации? Обрати внимание на актуальные промокоды «Авиадух» за январь 2024 года, перечисленные в этом разделе! Выбери нужные варианты в нашем списке, активируй их и получи солидную скидку или бонус!

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