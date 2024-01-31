Ждешь пополнения в семье? Тогда тебе пригодится Piccolo – интернет-магазин для новорожденных и их мам. В ассортименте кроватки и коляски, автокресла, бортики и белье, игрушки и игры, продукты для купания и гигиены, видеоняни, светильники и декор, а также многое другое. Закидывай скорее в «Корзину» понравившиеся модели из каталога. Компания с любовью относится к своим клиентам, а потому регулярно проводит распродажи и акции. Множество разных высококлассных брендов представлено среди продукции магазина, будь уверен в гарантии качества. Действует бесплатная доставка по городу и всей России и от фиксированной суммы. Также есть услуга самовывоза со склада. Регистрируйся и с легкостью отслеживай заказы в «Личном кабинете». Пользуйся дисконтной программой лояльности и покупай выгоднее. Приобретай товары онлайн или в розничных точках в своем городе. Используй наши промокоды на скидку Piccolo-Detki («Пикколо-Детки») за январь 2024 года, чтобы подарить себе и малышу небольшой кусочек уюта и комфорта за меньшую цену.

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