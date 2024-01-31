Сеть «Батони» радует поклонников грузинской кухни национальными блюдами! В онлайн-меню есть классические и авторские хинкали, хачапури, пироги с сытными начинками, люля-кебаб и прочая аппетитная еда, приготовленная с соблюдением традиционной рецептуры. Ты сможешь порадовать себя домашними солениями или баночкой фирменного варенья. Оформить курьерскую доставку можно на сайте, в приложении для смартфона или у оператора. Доступен самовывоз из фирменной точки продаж. Компания предлагает различные варианты оплаты: наличными или банковской карточкой. Действующие акции помогут снизить финальную цену или получить подарок. Обрати внимание на список актуальных предложений, опубликованный в нашем каталоге! Промокоды «Батони» за январь 2024 года дают право на активацию существенных скидок и многочисленных бонусов. Выбирай лучшие варианты и сэкономь крупную сумму!

Подробнее Скрыть