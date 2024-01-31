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Промокоды и акции Black Desert

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Отзывы покупателей

Недавно начал играть, пока интересно хотя не сказал бы что есть что-то особенное, Главный плюс,на мой взгляд это детализация персонажа, много классов и классная графика, хотя это же и минус,потому что если игра не тянет даже на средних настройках, то дальше играть вообще нет смысла. Кв там обычные,стандартные типа "убей трех гоблинов и получи скидку". То есть опыт и немного монет. Игра больше подойдет для коллективного прохождения мне кажется. Лично меня раздражает большое количество пвп, которые часто мешают выполнять квесты. Для полноценного развития персонажа лучше вложиться но этим уже никого не удивить. В общем неплохая игра, не шедевр,но поиграть интересно. посмотрим как дальше пойдет.

  • Disaster
  • 18.12.2015
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