EVE Online – это уникальная массовая многопользовательская игра с продуманным научно-фантастическим сюжетом. Космический бестселлер с великолепной графикой, большим выбором путей для развития персонажей, усовершенствованной системой управления корабля нравится людям разного возраста. Докажите, что вы способны стать мудрым и практичным капитаном! Экономика в виртуальном мире максимально приближена к реально существующей, разработчики даже учитывают человеческий фактор. В космосе вам предстоит столкнуться с пиратством, заняться поиском заброшенных галактик с сокровищами и перепродать различные товары для получения прибыли. Желаете насладиться всеми преимуществами оригинальной MMOG без ущерба для своего бюджета? Активируйте коды на скидку (codes) EVE Online за январь 2024 года, чтобы играть без ограничений!

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