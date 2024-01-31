Localrent – прокат личного автотранспорта на популярных курортах мира. Для бронирования машины достаточно выбрать на сайте нужное направление, место выдачи и возврата, даты и модель, а затем внести аванс с помощью банковской карты. Точная стоимость услуги без скрытых комиссий определяется в момент оформления заявки. Агрегатор сотрудничает с надежными прокатными фирмами. Для получения транспортного средства понадобится предъявить только паспорт, водительское удостоверение и ваучер. Среди преимуществ сервиса – низкий размер депозита и честная оценка повреждений в присутствии водителя. Воспользуйся действующими акциями платформы, чтобы заключить договор на оптимальных условиях! Мы собрали для тебя все промокоды и купоны Localrent (ранее – MyRentaCar) за январь 2024 года! Выбери подходящие предложения из списка и применяй их, чтобы активировать скидку или забрать бонус!

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