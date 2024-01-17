«Репетиторская Империя» поможет каждому школьнику подготовиться к сложным экзаменам за разумную цену. Система позволяет готовить ребенка без стресса в комфортном формате и дружелюбной обстановке. Подтяни результаты до необходимого уровня и поступи на специальность мечты! Удобная платформа создана специально для онлайн-обучения, а профессиональные репетиторы отлично знают свою тему. Ученика ждет постоянная практика и отработка знаний на пробниках. Домашняя работа оценивается лично преподавателем и получает конструктивные замечания, которые легко потом исправить. Занятия ведутся в группах и индивидуально – как подходит заказчику. Уже множество выпускников повысило свой средний балл и прошло на бюджет или на желаемое направление. Попробуй и ты! Приходи на бесплатный пробный урок, а потом выбирай из предложенных тарифов. Обязательно используй промокоды на скидку «Репетиторская Империя» за январь 2024 года при покупке и экономь.

Подробнее Скрыть