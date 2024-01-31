Купоны и промокоды «Пицца Хат»

Отзывы покупателей

Заказали пиццу, любители пепперони и терияки, доставили очень быстро, всё горячее, безумно вкусно. Спасибо большое. Виктория

Виктория 02.03.2018

Отличный и доступный ресторан! Хорошие цены и вкусная пицца! Всем советую :) Энрике

Энрике 26.10.2017

Всё было очень вкусно! Александр

Александр 25.10.2017

Давно не ели пиццу, т.к. предпочитаем грузинскую кухню, но неожиданно наткнулись на сервис «Пицца Хат» на Ленинском проспекте и приятно были удивлены вкусной едой с пылу с жару: сначала заказали сэндвич, потом пиццеролл и еще пиццу «Куриная Барбекю». Замечательное хрустящее тесто, тянущийся расплавленный сыр. Так же вкусно и в «Пицца Хат» на пр. Мира. Вежливые и симпатичные сотрудники. Всем спасибо! Ирина

Ирина 27.09.2017

Вчера 07.07.2017 в 19:33 с сайта www.pizzahut.ru мною были заказаны пиццы - «Грибная» и «Маргарита», доставка производилась из «Pizza Hut Химки». На сайте www.pizzahut.ru было установлено время доставки пиццы - 20:33 (07.07.2017). Когда время истекло, мною было сделано 4 (четыре) звонка в кол-центр «Pizza Hut Россия» (тел. 800-100-19-58). Сотрудники колл-центра видели в программе мой заказ и каждый раз говорили, что он (заказ) отдан на доставку. Также я разговаривал 2 (два) раза с менеджером Александрой из «Pizza Hut Химки», она также меня уверяла в том, что мой заказ находится у курьера на доставке. Прошло уже более 12 (двенадцать) часов, итог, заказ не был отменен и не был доставлен, никто из сотрудников «Pizza Hut Россия» не перезвонил и не извинился. Мы просто в шоке от ненавязчивого сервиса «Pizza Hut Россия». В связи с этой историей возникают вопросы. Сотрудники «Pizza Hut» специально лгут клиентам? Доставка, которая не произошла это нормально для них? Обходите мимо "Pizza Hut Россия"

Обходите мимо "Pizza Hut Россия" 08.07.2017

Добрый день! Мне нравится ресторан. Здесь уютно, чисто. Приятные и вежливые сотрудники. Вкусно. Светлана

Светлана 17.02.2017

Уже написала о наших с мужем восхищениях вашей пиццей, но свой отзыв я не увидела на этой странице. Пицца очень вкусная! Я за свою жизнь съела не одну или две, но лучше вашей не помню! Пробовали уже 5 названий, заказывали на дом и заходили по пути в ресторан на Перовской улице д.61а, но брали пиццу домой. В ресторане уютно, отличное обслуживание, но нам с мужем дома лучше, так как наш дом недалеко от ресторана. Людмила Федоровна

Людмила Федоровна 12.10.2016

В ресторан Пицца Хат ходим всей семьей. Хороший сервис и вкусная еда. Цены не кусаются. А еще периодически делаем заказы через интернет на доставку домой. На сайте пишется примерное время доставки, а еще нравится, что можно принять участие в акции. Так например, при заказе пиццы по промокоду (спасибо Промокодус!) мы получили еще одну пиццу в подарок! Алина

Алина 26.09.2016

Пицца для любителей пышного теста. Здесь оно действительно ПЫШНОЕ. Много вкусных начинок, отличные лимонады. Привозят пиццу быстро даже не смотря на час пик. Очень удобное мобильное приложение: копишь бонусы и ими оплачиваешь заказы. Хорошее кафе, но не для любителей классической пиццы на тонком тесте. Анна

Анна 28.07.2016

Была 10.07.16 г. в Санкт Петербурге в кафе " Пицца Хат" на Гороховой ул.дом 16/71. Нам понравилось. Пышная, вкусная Норвежская пицца. Немного душно в помещении и поздно принесли сок. А так всё нормально. Спасибо. Наталия.

Наталия. 11.07.2016