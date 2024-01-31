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Промокоды на скидку «Ингосстрах»

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Отзывы покупателей

В Ингосстрахе оформлял страховку на путешествие, к сожалению, произошел страховой случай, пришлось обратиться за медпомощью за границей, связался со страховой, меня проконсультировали, куда лучше обратиться, и по поводу документов тоже. Даже звонили потом и спрашивали, как прошло лечение. Сотрудники вполне квалифицированные и на этапе оформления документов и в дальнейшем. не знаю насчет всех случаев, а у меня Ингосстрах сработал хорошо! Спасибо сотрудникам и компании.

  • Савельев Вадим
  • 16.10.2015
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Информация о магазине «Ингосстрах»

О компании Ингосстрах

«Ингосстрах» – это одна из передовых компаний в области страховых услуг в России. От большинства других сервисов, работающих в этой области, ingos.ru отличается, в первую очередь, процентом выплат, который уже на протяжении более десяти лет один из самых высоких в России.

Если вы не хотите беспокоиться по поводу того, что при наступлении страхового случая вам придется добиваться своих средств или компания вовсе откажет вам в выплате, с «Ингосстрах» эти проблемы перестают быть актуальными, так как организация выплачивает компенсации всем своим клиентам. Стоит отметить, что на сегодняшний день у сервиса в статистике самый маленький процент судебных разбирательств с клиентами. Это говорит о том, что фирма часто добровольно и полноценно выполняет свои финансовые обязательства. Еще одним немаловажным преимуществом этого страховщика можно назвать то, что на его официально сайте можно найти всю необходимую информацию о работе, начиная от обращения в отделение и заканчивая выплатой при наступлении страхового случая. В частности, человек заранее может разобраться в том, какие случаи будут относиться к перечню страховых, как ему действовать при наступлении такой ситуации и в какой промежуток времени компания выплатит установленную сумму.

Выбор услуг

«Ингосстрах» предлагает клиентам следующий перечень услуг:

  • Туристическая страховка граждан в пределах России или за границей, гарантирующая помощь при возникновении проблем со здоровьем или чрезвычайных ситуаций.
  • Страхование недвижимого имущества от непредвиденных обстоятельств.
  • Страхование недвижимости на время отпуска от пожара, затопления и других неприятностей.
  • Страхование недвижимости, оформленной в ипотеку.
  • Страхование гражданской ответственности пред другими лицами.
  • ОСАГО и КАСКО.

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Как экономить, используя промокоды

Как и большинство других страховых компаний, «Ингосстрах» не так часто проводит всевозможные акции и не вводит на постоянной основе специальные предложения для своих клиентов. Периодически выгодные предложения можно найти в соответствующем разделе на сайте, но появляются они там не так часто и зачастую узкоспециализированы. При этом, если вы хотите оформить страховку по доступной цене, но не нашли среди специальных предложений компании подходящего варианта, вы можете использовать промокод «Ингосстрах» с нашего сайта на нужную услугу. В этом разделе постоянно появляются новые промокоды, которые можно использовать для получения скидок при обращении в эту страховую компанию, а воспользоваться ими вы можете абсолютно бесплатно.

Как активировать промокод

Чтобы воспользоваться промокодом, вам нужно сделать следующее:

  1. Зайдите на официальный сайт ingos.ru.
  2. Выберите услугу, которая вам требуется.
  3. Введите все необходимые данные в соответствующие поля.
  4. Введите в правой части промокод с нашего сайта.
  5. Оплатите страховую услугу со скидкой.

активация промокода Перед тем, как перейти на официальный сайт компании, убедитесь в том, что промокод все еще действителен и соответствует той услуге, которую вы хотите заказать!

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