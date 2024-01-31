«Камакура» – ресторан вкусной готовой пищи в Челябинске. Каждое блюдо приготовлено из качественных свежих ингредиентов профессиональными поварами. В ассортименте роллы и пиццы, бургеры и шашлыки, супы и салаты, пироги и десерты, а также многое другое. На странице можно всегда найти классные акции, а также выгодно приобрести наборы, сеты, бизнес-ланч и блюдо дня. Забронируй стол или закажи еду на вынос. Доставка работает круглосуточно по городу. Курьер приедет быстро по указанному адресу со свежим и горячим заказом прямо в руки. Оплачивай ему или на сайте заранее. Устанавливай на смартфон и пользуйся мобильным приложением в любой момент. Добавляй позиции в избранное и не ищи их каждый раз по всему меню. Побалуй себя вкусным ужином или сытным обедом, отдохни от готовки. Воспользуйся нашими промокодами «Камакура» за январь 2024 года для получения скидок и подарков и наслаждайся вкусом.

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