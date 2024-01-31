Купоны BestMebelShop

Отзывы покупателей

Обязательно советую приобретать мебель в бестмебельшоп! Был ограничен в сроках доставки и сборки (заказал перед отпуском). Поэтому уточнил именно эти моменты сразу менеджеру. Спасибо! Не подвели. Накануне доставки сообщили об этом в смс. Оперативно и без эксцессов занесли на 7 этаж. Все аккуратненько расставили. Приехали сборщики на следующий день. За 2 часа собрали огроменный шкафище! Я бы так не смог(( Артем

Артем 12.03.2022

Все-таки покупка мебели от производителя несет много плюсов. Есть с кого спросить за качество да и цена не завышена. Покупала шкаф платяной для балкона. Вписался отлично и все в нем разместила. Похвастаюсь немного…собирала сама и справилась довольно быстро! Хорошо когда фурнитура и крепеж полностью соответствуют технологии сборки. Даже еще пара винтов осталась)) Ирина Солнцева

Ирина Солнцева 10.03.2022

По очень выгодной цене за счет промокода купила в Bestmebelshop полный комплект мебели «Густав 5» для обстановки детской. После сборки и установки ни один из модулей не качается, не скрипит. В комнате уютно, сынульке нравится, я довольна) София Ваш

София Ваш 22.07.2021

Из всех интернет-магазинов мебельных бестмебельшоп для меня самый лучший. Из последнего приобретенного там - шкаф паулина 39 bms. Красивый дизайн, вместительный и функциональный, качество хорошее, муж сам собрал по инструкции. Валерия

Валерия 27.05.2021

Выбирали в детскую комнату пенал для одежды. В каталоге «Бестмебельшоп» присмотрела этот небольшой шкафчик. Полок много, достаточно высокие, места под всё хватает. Цена тоже очень порадовала, при таком качестве, низкий ценник могут себе позволить только производители. Норбекова Маша

Норбекова Маша 20.03.2021

Всем доброго времени суток! Впервые заказывала мебель через интернет, поделюсь с вами опытом! Хотела поменять мебель в прихожей, знакомая посоветовала интернет магазин «Бестмебельшоп». Я, конечно, сначала посмеялась, ну кто заказывает мебель, не видя ее в глаза? Но все равно зашла посмотрела. Сразу отметила, что выбор огромный, глаза разбегаются, сразу куча идей возникает. Ну и решила все-таки попробовать заказать и сама. Мне понравилась прихожая «Дана», стандартная комплектация мне вполне подходила и по вместительности, и по размеру, поэтому ничего менять не стала. Цена адекватная, 30 092 рубля, это со скидкой почти 1500 рублей. Заказ оформляла на сайте, просто и понятно, по времени быстро. Доставили оперативно, заранее позвонили и предупредили, что едут. Доставка бесплатная, оплатила подъем на этаж и сборку, чтобы муж не мучался)) В жизни цвет немного отличается, больше кремовый, смотрится очень красиво и нежно, к нашему ремонту отлично подошла. Размеры и комплектация соответствовали моему заказу. Мебель собрали быстро и без лишних разговоров. Сборщики приезжают отдельно, заранее предупреждают. В общем, мебель мне понравилась, шкафы установили хорошо, все стоит ровно, не скрипит и не шатается. Считаю, что первый опыт заказа мебели онлайн прошел более, чем успешно! Светлана М.

Светлана М. 28.02.2021

После того, как заказала пуф «Шерм», поняла что это теперь будет мой любимый магазин мебели. Все очень быстро, менеджеры готовы в любой момент ответить на вопросы. Сам пуфик отличный, удобный и мягкий. Алина Трофимова

Алина Трофимова 24.02.2021

Магазин «Бестмебельшоп» выбрала за удобный сервис и большой выбор мебели. Я очень долго выбирала кухонный гарнитур в загородный дом. Хотелось чего-то красивого и простого, но в тоже время удобного. Понравилось несколько моделей, но в итоге купила кухню «Арина 4 BMS». Комплектацию немного изменила, добавила один шкаф и поменяла количество полок под себя. На сайте есть чертеж и подробное описание, поэтому никаких сюрпризов не было, я сразу понимала как будет смотреться кухня. Доставили где то через 10 дней в разобранном виде, все детали были хорошо упакованы, я дотошная, всё внимательно проверяла прям сразу. Дефектов и брака не было. Сборку тоже заказывала в магазине, правда не понравилось, что сборщики приезжают отдельно. К нам приехали через день после доставки. Не знаю всегда ли у них так, но учитывайте. Сами ребята культурные и толковые. Кухню собрали за пол дня, и как по мне это быстро, почему-то думала, что такое растянется на день минимум. Все шкафы стоят ровно, и ящики открываются хорошо, проверили это еще вместе с мастерами. В принципе осталась довольна. Цена, качество – здесь на высоте. Понравился удобный сервис для покупок, всё просто и понятно. Если понадобится что-то, буду заказывать еще! Нина Прутникова

Нина Прутникова 21.02.2021

В Бестмебельшоп и без промокодов цены отличные, можно поискать по акциям и получить скидку очень хорошую. Брали у них стенку в зал, как раз вышла совсем не дорого, при этом качество норм Тарас

Тарас 15.02.2021

заказывали в Бестмебельшоп стенку Диско BMS. Очень красивая и простая модель, но все необходимо легко разместилось. В этом магазине приятные акции и скидки, плюс возвращают кэшбэк, который можно потратить на следующую покупку. Уже присматриваю диван) Жанна

Жанна 05.08.2020

Мне нравится нестандартная мебель. Поэтому приглянулся комод-секретер Ник-3 BMS в интернет-магазине Бестмебельшоп. Смотрится очень стильно и рабочее место сразу готовое и туалетный столик для хранения всяких женских штучек и украшений. Рита

Рита 21.06.2020

Мне очень нравится мебель, производимая BestMebelShop. Всегда есть богатый выбор моделей, поменять можно и цвет, заказать под собственные размеры, это очень удобно. Я так купила кровать, а потом заказала по размерам шкаф и комод. Алевтина

Алевтина 17.06.2020

В бестмебельшоп скидки всегда ощутимые, а мебель их качественная и служит долго. У нас шкаф уже четвертый год стоит и выглядит как только купленный, кромки не отвалились и фурнитура работает исправно. Так что рекомендую. Родион

Родион 15.06.2020

Нужно было заменить детскую кроватку на обычную кровать, да еще желательно чтобы бортики высокие были. Ну и шкафчик со столиком подобрать в тон. Но что-то в последнее время вижу детскую мебель цвета "вырви глаз", хотя давно уже доказано, что это детей нервирует. Порекомендовала подруга зайти на сайт магазина «Бестмебельшоп», она именно отсюда заказывала ребенку мебель. Действительно, выбор мебели большой, есть даже такие варианты, как кровать чердак, куда уже входит все, что малышу нужно. Но мы, если честно, побоялись брать кровать на верхнем ярусе. Поэтому выбрали самый безопасный вариант - кровать Маугли МДМ 1 с высокими бортиками. Из нее уж точно не вывалится. Матрас отдельно докупали тут же. Кстати, удобный, есть несколько вариантов. В самой кровати есть 3 огромных ящика внизу. Туда чего только не влезло. Наверное, и я бы поместилась при желании)) Здесь же купили шкаф. А так как расцветку можно поменять без проблем, то сделали все в одном цвете. Получилось очень симпатично. Светлана Вострикова

Светлана Вострикова 27.04.2020

На сайте «Бестмебельшоп» есть вкладка с уценкой, нашла там отличную кровать на дачу. Цены на некоторые товары там просто смехотворные, поэтому даже не задумывалась, а сразу купила. Да и недостатков не искала, меня все абсолютно устроило. Нина

Нина 25.04.2020

В бестмебельшоп заказывали кухонный гарнитур. Выбрали цельное дерево, так как всякие дсп не уважаю совершенно. Цена для такого просто божеская получилась, гораздо ниже, чем в других магазинах Анастасия Дмитрова

Анастасия Дмитрова 23.04.2020

Я уже дважды заказывала мебель в Бестмебельшоп – больше года назад брали компьютерный стол для сына и вот на прошлой недели нам уже собрали прихожую Грация. К качеству мебели никаких претензий) Алина Воробьева

Алина Воробьева 27.03.2020

Увидела на сайте Бестмебельшоп письменный стол. Я работаю дома, и долго не могла подобрать модель, чтобы спина не уставала от долгого сидения. Примерно за пять тысяч нашла прекрасную вещь. Благодарю. Тамара

Тамара 20.02.2020

Проживаю с любимым человеком, хотел сделать хороший добрый подарок для нашего дома. В интернет-магазине Bestmebelshoр увидел недорогой, но симпатичный пуф. Заказал. Изготовление заняло несколько дней. Забирал самостоятельно из пункта самовывоза. Спасибо. Даниил

Даниил 04.02.2018

Купил квартиру для сдачи ее в аренду. Надо было закупить много недорогой, но качественной мебели. В сети нашел прекрасный интернет-магазин Best Mebel Shop. Последняя моя покупка – угловой диван «Атланта» из светлой практичной экокожи. Очень стильный и недорогой. Рекомендую. Алексей

Алексей 30.01.2018