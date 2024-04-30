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Акции и купоны «Чайхона №1»

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Отзывы покупателей

Прекрасное место! Просто поразительный выбор национальных мясных блюд. Пошли с друзьями просто чаю попить и посмотреть что-почем, а остались на три часа. Уже планируем повторное посещение!

  • Андрей
  • 23.09.2018
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