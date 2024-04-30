Об интернет-магазине Sportmaster ru

Спортмастер – интернет-магазин, который специализируется на продаже товаров для спорта и активного отдыха. В каталоге представлена спортивная одежда, обувь, инвентарь, аксессуаров для любителей активного отдыха и технологичное снаряжение последнего поколения. Внушительный ассортимент, правильный менеджмент, оптимальная ценовая политика обеспечили компании лидирующее место в России. Более 450 магазинов сети действует в 200 городах на территории РФ, Армении, Беларуси, Украины, Казахстана, Китая и других стран. Приоритеты компании «Спортмастер»:

проверенные поставщики;

высокое качество товаров и широкий ассортимент;

индивидуальный подход к покупателю.

В розничных магазинах сети, а также на сайте sportmaster ru созданы оптимально комфортные условия для покупателей: онлайн-магазин имеет удобный и понятный интерфейс, компания постоянно обновляет продукцию, сотрудничает с надежными производителями, предлагает систему привилегий постоянным покупателям, регулярно обновляет раздел специальных предложений и акций.

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Каталог продукции

В каталоге фирмы представлено более 47 000 товаров известных брендов: Abus, Babolat, Columbia, Demix, Fila, Geox, Nike, Puma, Skechers, другие бюджетные марки и продукция премиум-класса. Ассортимент компании включает в себя продукцию для спортсменов-любителей и для профессионалов. В каталоге представлены разделы для мужчин, женщин и детей. Для удобства покупателей все товары распределены по категориям.

Одежда и обувь. В разделе представлено спортивная экипировка. Тренажеры и фитнес. Оборудование для фитнеса, силовые и кардиотренажеры, товары для похудения, спортивное питание и т. д. Туризм и активный отдых. Снаряжение для разных видов хобби и туризма (палатки, специальная одежда, приспособления, мебель, игры). Принадлежности для разных спортивных игр (зимних, летних, единоборств, командных видов спорта). Специальная одежда, бутсы, всё для футбола, баскетбола, регби, хоккея и т. д. Товары для занятий велоспортом. Разные виды велосипедов, специальная одежда, велообувь, защитные приспособления, инструменты. Аксессуары. В разделе представлены головные уборы, средства по уходу за одеждой и обувью, часы, фитнес-браслеты, сувениры и другие принадлежности.

Компания позаботилась о вашем комфортном шопинге, и свой выбор вы сделаете без труда.

Как сэкономить в Спортмастерe?

Спортмастер периодически предлагает покупателям товары со скидкой, приятные бонусы и подарки. Посетители магазина могут воспользоваться несколькими или одним из предложенных вариантов выгодной покупки.

Специальный отдел «Распродажа», в котором представлены коллекции товаров по сниженной цене.

Раздел «Новости и акции», где регулярно обновляется информация об актуальных акциях магазина. Кроме того, подписавшись на рассылку уведомлений, а также вступив в официальные группы Спортмастер в соцсетях, можно получать информацию о выгодных предложениях магазина.

Оформление клубной карты компании дает возможность расплачиваться за покупки накопленными бонусами, участвовать в закрытых распродажах, получать персональные скидки и другие привилегии.

Применение скидочных промокодов при онлайн-покупке на sportmaster ru дает возможность получать подарки, приятные бонусы в виде бесплатной доставки или использовать спецпредложения на конкретные категории и даже целые коллекции товаров.

Как пользоваться промокодами?

На сайте сервиса Promokodus можно ознакомиться с актуальными акциями, действующими специальными предложениями, а также получить промокод – электронный купон со специальным цифровым и/или буквенным кодом, применение которого гарантирует скидку или приятный подарок. Чтобы воспользоваться скидкой в интернет-магазине Спортмастер, нужно выполнить несколько простых шагов:

в категории опций для Спортмастера выбрать выгодное для вас предложение;

нажать на кнопку «Показать код»;

скопировать значение, указанное в поле;

перейти к оформлению заказа на официальном сайте спортивного магазина (www sportmaster ru).

Не забывайте, что предложения действуют на определенные категории, бренды или виды товаров в течение ограниченного периода. Промокоды из завершенных акций недействительны, и при вводе неактуальных кодов скидка не будет оформлена.

Как использовать промокод

На сайте сервиса Promokodus можно ознакомиться с актуальными акциями, действующими специальными предложениями, а также получить промокод – электронный купон со специальным цифровым и/или буквенным кодом, применение которого гарантирует скидку или приятный подарок. Чтобы воспользоваться скидкой в интернет-магазине Спортмастер, нужно выполнить несколько простых шагов:

зарегистрироваться/авторизоваться на sportmaster ru;

выбрать нужный товар из разделов каталога;

добавить выбранные предметы в «Корзину»;

оформить заказ, введя промокод в специальное поле;

завершить покупку.

Компания Спортмастер предлагает дополнительную услугу – отслеживание товара в «Личном кабинете». Благодаря этой опции можно всегда уточнить статус и местонахождение заказа. Если вы хотите быть в курсе действующих акций и скидок в Спортмастере, то наш сервис создан специально для вас. На нашем сайте вы всегда найдете актуальные купоны и промокоды, которые помогут вам сэкономить на спортивных товарах, инвентаре и аксессуарах для различных видов спорта или получить приятные подарки.

Черная пятница в Спортмастере

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