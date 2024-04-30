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Акции от Спортмастера помогают сэкономить на первом, последующих заказах, отдельных категориях товаров минимум 5% от стоимости вещи.
Как использовать промокод Спортмастер?
Нужно скопировать промокод с этой страницы сайта и вставить его в специально отведенное поле на этапе оформления заказа. Размер выгоды отобразится сразу после активации предложения.
Отзывы покупателей
Я давно занимаюсь спортом, поэтому Спортмастер – один из моих любимых магазинов, не могу зайти туда и выйти без покупок. Много крутых вещей, качественная обувь, да и вообще все спортивные товары у них классные. Позавчера заказала нам с дочерью ролики, ввела промокод и получила скидку 35% на 2 пары. Буду приобщать дочку к спорту!
- Лариса
- 26.03.2019
Сейчас в Спортмастере большие скидки на вещи уходящего сезона. Для меня это повод обновить гардероб. Купил также несколько пар трекинговых носков на лето, в них удобно кататься на роликах: защищают от мозолей.
- Тимур А.
- 25.02.2019
Хороший магазин для семейного туризма. Есть варианты и для детей и для взрослых. Это хорошо: можно отпустить мелких слоняться в коньках и клюшках, а самим выбрать палатку.
- Юрик
- 30.09.2018
Адекватный магазин и по ценам, и по ассортименту. Купил там весь свой «набор туриста»: палатку, спальник, коврик. Сразу дали карту клиента, на которую начисляются бонусы. Удобно и функционально.
- Сергей
- 23.09.2018
Заказывал тренажер для занятий спортом (скамья и штанга с утяжелителями). Переживал насчет доставки, все-таки вес приличный. Живу в Москве, доставку сделали бесплатную и очень быструю. Взял по скидке в Черную Пятницу, удалось хорошо сэкономить. Качеством очень доволен, уже протестировал и претензий никаких нет. Жду теперь еще промокоды на инвентарь, хочу купить гантели.
- Даниил
- 30.11.2017
Периодически покупаю в Спортмастере спортивную одежду для тренировок и пару раз приобретала инвентарь. Вполне устраивает как качество, так и цена по скидкам с бонусами. Магазины есть почти у каждой станции метро, поэтому не нужно далеко ездить, чтобы померить и купить одежду. Очень удобная система работы интернет-магазина - если чего-то нет в наличии, всегда можно заказать бесплатную доставку из одного магазина в другой.
- Яна
- 15.03.2017
Иногда захожу в магазин за спортивной обувью, за шапками и другими мелочами. Радует, что каждый день рождение начисляют бонусные баллы, которыми часть покупки оплачиваю. Планирую скоро приобретать коньки, думаю, что опять обращусь к данному магазину. Не смотря на ценник, который чуть выше, чем в других спортивных магазин - тут качественные товары! Ни разу не подводила ни одежда, ни инвентарь. Я уверена, что весь товар брендированный и лучшего качества.
- Анна
- 22.11.2016
Часто покупаю в Спортмастере всякую спортивную одежду. К качеству претензий нет, всегда можно найти что-то со скидкой, есть бонусная система. Но не всегда быстро доставляют товар, это надо учитывать.
- Елена
- 11.04.2016
Товаром довольна- качественный , больше 3 лет только в Спортмастере и заказыва, но в последнее время очень недовольна, при заказе через интернет магазин за самовывоз начисляется 300 бонусов. первый раз товар был на 1400- зачислили 2000, второй раз заказ был на 700 рублей - звоню почему нет бонусов , обьяснили тем , что товар должен был куплен от 2000 рублей (на сайте этого я нигде не нашла - не прописано)- сами не знают что и как . Неделю назад пришло смс - акция , купи на 1000 зачислят на карту 2000 бонусов , купила на 1074 . зачислено 1000 бонусов . звоню спрашиваю почему так- объяснили что бонусы начисляются в зависимости от географического положения (какой смысл ?), произошел сбой программы. в магазине же консультант сказал уверенно что будет 2000 бонусов. вообще бред какой то , никакой согласованности одним словом развод.
- человек с сайта
- 09.11.2014
Информация о магазине «Спортмастер»
Об интернет-магазине Sportmaster ru
Спортмастер – интернет-магазин, который специализируется на продаже товаров для спорта и активного отдыха. В каталоге представлена спортивная одежда, обувь, инвентарь, аксессуаров для любителей активного отдыха и технологичное снаряжение последнего поколения. Внушительный ассортимент, правильный менеджмент, оптимальная ценовая политика обеспечили компании лидирующее место в России. Более 450 магазинов сети действует в 200 городах на территории РФ, Армении, Беларуси, Украины, Казахстана, Китая и других стран. Приоритеты компании «Спортмастер»:
- проверенные поставщики;
- высокое качество товаров и широкий ассортимент;
- индивидуальный подход к покупателю.
В розничных магазинах сети, а также на сайте sportmaster ru созданы оптимально комфортные условия для покупателей: онлайн-магазин имеет удобный и понятный интерфейс, компания постоянно обновляет продукцию, сотрудничает с надежными производителями, предлагает систему привилегий постоянным покупателям, регулярно обновляет раздел специальных предложений и акций.
Каталог продукции
В каталоге фирмы представлено более 47 000 товаров известных брендов: Abus, Babolat, Columbia, Demix, Fila, Geox, Nike, Puma, Skechers, другие бюджетные марки и продукция премиум-класса. Ассортимент компании включает в себя продукцию для спортсменов-любителей и для профессионалов. В каталоге представлены разделы для мужчин, женщин и детей. Для удобства покупателей все товары распределены по категориям.
- Одежда и обувь. В разделе представлено спортивная экипировка.
- Тренажеры и фитнес. Оборудование для фитнеса, силовые и кардиотренажеры, товары для похудения, спортивное питание и т. д.
- Туризм и активный отдых. Снаряжение для разных видов хобби и туризма (палатки, специальная одежда, приспособления, мебель, игры).
- Принадлежности для разных спортивных игр (зимних, летних, единоборств, командных видов спорта). Специальная одежда, бутсы, всё для футбола, баскетбола, регби, хоккея и т. д.
- Товары для занятий велоспортом. Разные виды велосипедов, специальная одежда, велообувь, защитные приспособления, инструменты.
- Аксессуары. В разделе представлены головные уборы, средства по уходу за одеждой и обувью, часы, фитнес-браслеты, сувениры и другие принадлежности.
Компания позаботилась о вашем комфортном шопинге, и свой выбор вы сделаете без труда.
Как сэкономить в Спортмастерe?
Спортмастер периодически предлагает покупателям товары со скидкой, приятные бонусы и подарки. Посетители магазина могут воспользоваться несколькими или одним из предложенных вариантов выгодной покупки.
- Специальный отдел «Распродажа», в котором представлены коллекции товаров по сниженной цене.
- Раздел «Новости и акции», где регулярно обновляется информация об актуальных акциях магазина. Кроме того, подписавшись на рассылку уведомлений, а также вступив в официальные группы Спортмастер в соцсетях, можно получать информацию о выгодных предложениях магазина.
- Оформление клубной карты компании дает возможность расплачиваться за покупки накопленными бонусами, участвовать в закрытых распродажах, получать персональные скидки и другие привилегии.
- Применение скидочных промокодов при онлайн-покупке на sportmaster ru дает возможность получать подарки, приятные бонусы в виде бесплатной доставки или использовать спецпредложения на конкретные категории и даже целые коллекции товаров.
Как пользоваться промокодами?
На сайте сервиса Promokodus можно ознакомиться с актуальными акциями, действующими специальными предложениями, а также получить промокод – электронный купон со специальным цифровым и/или буквенным кодом, применение которого гарантирует скидку или приятный подарок. Чтобы воспользоваться скидкой в интернет-магазине Спортмастер, нужно выполнить несколько простых шагов:
- в категории опций для Спортмастера выбрать выгодное для вас предложение;
- нажать на кнопку «Показать код»;
- скопировать значение, указанное в поле;
- перейти к оформлению заказа на официальном сайте спортивного магазина (www sportmaster ru).
Не забывайте, что предложения действуют на определенные категории, бренды или виды товаров в течение ограниченного периода. Промокоды из завершенных акций недействительны, и при вводе неактуальных кодов скидка не будет оформлена.
Как использовать промокод
На сайте сервиса Promokodus можно ознакомиться с актуальными акциями, действующими специальными предложениями, а также получить промокод – электронный купон со специальным цифровым и/или буквенным кодом, применение которого гарантирует скидку или приятный подарок. Чтобы воспользоваться скидкой в интернет-магазине Спортмастер, нужно выполнить несколько простых шагов:
- зарегистрироваться/авторизоваться на sportmaster ru;
- выбрать нужный товар из разделов каталога;
- добавить выбранные предметы в «Корзину»;
- оформить заказ, введя промокод в специальное поле;
- завершить покупку.
Компания Спортмастер предлагает дополнительную услугу – отслеживание товара в «Личном кабинете». Благодаря этой опции можно всегда уточнить статус и местонахождение заказа. Если вы хотите быть в курсе действующих акций и скидок в Спортмастере, то наш сервис создан специально для вас. На нашем сайте вы всегда найдете актуальные купоны и промокоды, которые помогут вам сэкономить на спортивных товарах, инвентаре и аксессуарах для различных видов спорта или получить приятные подарки.
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