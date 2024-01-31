KSTB – ресторан быстрого питания, основным угощением которого является одноименная традиционная выпечка Казани, с различными начинками на выбор. Полноценный рацион – то, чего стараются придерживаться создатели. В ассортименте есть: супы, разнообразные салаты, второе, вкусные десерты и детское меню. Концепция объединяет в себе татарские традиции, семейные ценности в симбиозе с современными тенденциями. Помимо вкусной еды, есть акционные предложения, интересные скидки и система лояльности. В продаже есть полуфабрикаты собственного производства. Доступны два варианта получения заказа: доставка или самовывоз. Немаловажно наличие мобильного приложения с удобным интерфейсом, где также можно заказать еду. Чтобы наслаждаться национальными блюдами еще больше, применяй промокоды «Кыстыбый» за январь 2024 года. Не упусти прекрасную возможность совмещать приятное с полезным!

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