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Купоны и промокоды Kassir.ru

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Отзывы покупателей

Все билеты на утренники и в театр покупаю на «Кассире» по купонам. Удаётся сэкономить половину или даже больше! Главное – успеть купить, пока купоны не закончились. Получить промокод можно легко: выбираете на этой странице и жмёте на него, а потом вставляете в поле заказа.

  • Ольга Демина
  • 06.03.2019

Этот сайт и принтер для распечатки билетов спасают меня от очередей и общения с билетерами)) Хорошо, что и до нас дошел прогресс, и теперь можно выбраться на концерт по электронной регистрации, а промокод еще и скидку дает в 50%. Заранее выбираю себе самое удобное место, чтобы потом не беспокоиться о покупке.

  • Юля
  • 30.11.2018

Различные мероприятия посещаю нечасто, но если собираюсь, обычно использую именно "Кассир.ру" для покупки билета. Во-первых, очень удобно, что не нужно ехать в кассу зала или искать пункт продажи. Во-вторых, в отличие от того же пункта продажи, можно спокойно, с чувством, с расстановкой выбрать категорию билета, места. Всё очень наглядно и понятно. Конечно, было бы здорово покупать билеты без комиссии, но это из области фантастики - адекватный человек понимает, что портал должен на чём-то зарабатывать.

  • Валерий
  • 19.01.2018

Часто хожу на концерты и в театр и регулярно пользуюсь этим ресурсом. Заказывать билеты легко и просто, никакой лишней инфы. Стоит один раз зарегистрироваться и все последующие покупки занимают буквально пару минут. Часто благодаря рассылке нахожу интересные мероприятия, о приближении которых не знала. Удобно, что можно получить электронные билеты, а для любителей бумажных билетов - есть возможность забрать заказ из ближайшей к дому кассы.

  • Кристина
  • 19.12.2017

Кассир всегда мне помогает придумать развлечения на выходные. Всегда оповещает о новых и популярных событиях в Питере и еще может скидочку без повода дать. Приятно) Процесс оплаты очень легкий, разнообразие мероприятий очень обширное. Не было еще такого, чтобы я не нашла какого-нибудь концерта на Кассире. Приятно, что запланировать поход в театр или на концерт теперь можно сидя за компьютером, а не бегая в кассы.

  • Карина
  • 22.06.2017

Если нужно купить билет на какое-либо мероприятие, то обращаюсь именно в Kassir. Удобно, что покупаешь, не выходя из дома, а билеты присылают на почту. Лет 5 назад мне посоветовали этот ресурс знакомые, до сих пор пользуюсь только им. Пока проблемных ситуаций не возникало)

  • Алла
  • 15.03.2017

Быстро, легко и просто. Есть доставка билетов, есть самовывоз с большим вариантов пунктов выдачи. На концерт Металлики помню - нашел билеты в фан-зону, хотя в других местах уже не продавались. Всегда пользуюсь этим сервисом.

  • Andrey
  • 13.12.2016

Если нужно купить билет на концерт или в театр, то обращаюсь сразу к Кассиру) Не нужно заморачиваться с покупкой билета: оплачиваешь на сайте и на почту приходит твой электронный билетик, который осталось лишь распечатать. Там удобно просматривать все ближайшие мероприятия. Еще они дарят 20% скидку по праздникам. Очень нравится этот сервис))

  • Анна
  • 26.10.2016

Удобно и быстро! Из-за плавающего графика работы очень огорчалась, что не могла попасть на многие спектакли и культурные программы. Подруга подарила сертификат данного ресурса и на мое удивление он оказался очень удобным! Выбираю дату своего выходного и все спектакли и концерты в одном списке. Не надо искать в бесконечном интернете куда сходить))) Я уже сходила на несколько спектаклей, в оперу, дельфинарий и на один концерт. Сервисом довольна, поэтому смело рекомендую)

  • Ксения
  • 04.10.2016

Просто взяла за правило хоть раз в месяц, но выбираться в театр/на концерт. Открываю сайт и спокойно выбираю. Актерский состав полный можно посмотреть, по площадкам отфильтровать, по цене, все доступные даты видно и места. А какая морока у театральной кассы подпрыгивать, по афишам выбирать, очередь отстоять и вопросы все не задашь, потому что неудобно. Очень рада, что есть возможность покупать онлайн билетики! К сервису никаких нареканий, спасибо! Радуйте скидками почаще!

  • Наталья
  • 03.10.2016

Хороший и удобный сервис. Не раз покупала билеты в театр и на концерты. Есть доставка курьером, а можно забрать в кассе самостоятельно. Нравится, что можно выбрать места, забронировать билеты. Все четко и без накладок. Рекомендую!

  • Анна
  • 28.07.2016

Удобный сервис, пунктов выдачи достаточно.Из минусов: один раз отменили концерт, на который я покупала билет через кассир - за деньгами пришлось ехать в главный офис, а он для меня территориально неудобно расположен; и еще, нельзя продлить бронь, можно дождаться, пока истечет срок ее действия, и просто забронить те же билеты (по крайней мере, так мне сказала оператор).Тоже не оч удобно. Ну а в целом, заказывать билеты сидя на диване - очень даже прекрасно )

  • Елена
  • 11.04.2016

Постоянно покупаю билеты на Кассире, очень удобно, заказывала однажды билеты на дом курьером, привезли вовремя, также сама забирала в кассе города. Часто просматриваю различные мероприятия, навигация по сайту комфортная, заказывать легко. Покупала билеты на концерты В. Бутусова, Би-2, Сплин и другие. Все четко и без проблем. Надежный и известный сервис. Буду еще покупать!

  • Соня Смирнова
  • 30.03.2015
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