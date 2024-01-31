На сайте объединенной киносети «Синема Парк / Формула Кино» ты сможешь ознакомиться с афишей предстоящих новинок проката и приобрести билеты на долгожданные премьеры. Инновационные технологии Dolby Atmos, 4DX и IMAX позволят тебе получить еще больше удовольствия от просмотра. В кинотеатрах компании регулярно проводятся показы театральных спектаклей и документальных картин в HD-качестве. В каждом филиале есть уютные бары, где посетителей угощают различными напитками и закусками. Регулярно гостей радуют заманчивыми акциями и спецпредложениями. Прямо сейчас у тебя есть шанс ощутимо сэкономить на культурном и познавательном досуге! Для этого необходимо оформить онлайн-заказ на сайте, использовав наши промокоды Kinoteatr.ru за январь 2024 года. Если ты успеешь своевременно активировать выбранный купон, то стоимость билетов автоматически снизится.

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