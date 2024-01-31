«АкваРИО» – омский развлекательный комплекс. На территории аквапарка есть волновой, детский и гидромассажный бассейны, джакузи, кедровая и березовая бани, зона контрастных процедур и многое другое. В центре также находится пляж с искусственным солнцем, соляная пещера, магазин спортивных принадлежностей и уютное кафе. Ты сможешь арендовать полотенце на период пребывания в парке. Компания предлагает различные тарифы, в том числе входные билеты на определенное время суток и безлимитные варианты на весь день. Забронировать место и оплатить посещение можно на фирменном сайте. Благодаря действующим акциям ты легко сэкономишь значительную сумму денег при расчетах! На этой странице собраны все специальные предложения администрации. Купоны и промокоды «АкваРИО» за январь 2024 года обеспечивают гостям скидки, бонусы и другие приятные привилегии. Воспользуйся шансом и получи максимальную выгоду!

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