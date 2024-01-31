«Пицца Роллер» – проверенный ресторан готовой еды в Братске. Здесь в ассортименте запеченные и классические роллы, сеты для больших компаний, онигири и вок, салаты и поке, горячее, супы и закуски, бургеры и пиццы, десерты и напитки, а также детское и меню правильного питания. Оцени по достоинству работу профессиональных поваров. Участвуй в акциях, покупай больше и получай приятные бонусы и подарки. Скачивай приложение и с комфортом заказывай в любой момент. Доставка действует по районам города бесплатно от указанной суммы покупок. Ждать придется всего час-полтора и заказ уже у тебя дома. Оплачивай онлайн, наличными или картой курьеру и беги скорее есть еще горячие блюда. Отдавай предпочтение свежей и вкусной пище. Хватай и активируй промокоды «Пицца Роллер» за январь 2024 года, забирай специальные предложения и обеспечь себя отличным настроением на целый день. И никакой готовки!

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