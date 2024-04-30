Клубный отель «Терийоки» расположен на берегу залива. Гости комплекса могут выбрать подходящий номер с видом на море, близлежащий парковую зону или пляж. Для посетителей предусмотрены пакетные предложения с различным набором услуг. Ресторан, действующий на территории гостиницы, работает по системе «шведский стол». Ты сможешь организовать праздник для друзей в уютном SPA-центре, устроить банкет, отметить свадьбу или провести конференцию для сотрудников. На фирменном сайте можно забронировать апартаменты или приобрести подарочный сертификат нужного номинала. Программа лояльности обеспечивает клиентам многочисленные бонусы и другие привилегии! Хочешь отдохнуть на максимально выгодных условиях? У нас ты найдешь все новые промокоды на скидку и купоны «Терийоки» за апрель - май 2024 года! Выбери оптимальную акцию и используй ее при оплате, чтобы сэкономить ощутимую сумму денег!

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