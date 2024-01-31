Увлекаешься восточной кухней? В «Умами» тебя ждет большой выбор гастрономических шедевров от профессиональных поваров. На сайте представлен широкий ассортимент нежнейших роллов и суши с разнообразными начинками. Поклонникам разнообразия придется по душе оригинальные поке, боулы и салаты. Кроме того, ты сможешь заказать супы, закуски, десерты и многое другое. Счет можно оплатить как наличными, так и банковской картой. Стоимость доставки зависит от удаленности адреса и суммы заказа. Сотрудники компании рады ответить на любые вопросы клиентов по телефону горячей линии или в социальных сетях. Специальные предложения помогут сэкономить бюджет при оформлении заявки. В этом разделе ты найдешь действующие промокоды «Умами» (Umami) за январь 2024 года. Выбирай лучшие акции и активируй их, чтобы получать скидки и бонусы!

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