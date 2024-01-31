«Озорные белки» – развлекательный комплекс для всей семьи. На территории парка есть множество игровых площадок, уютные рестораны и ларьки с едой, мини-ферма, батуты, теннисный корт и другие локации для отдыха. Для маленьких гостей предусмотрены песочницы, а более взрослые ребята могут принять участие в квестах, мастер-классах и фестивалях. Сотрудники компании помогут организовать выпускной, день рождения или корпоративное мероприятие. Ты сможешь арендовать на ночь комфортабельные апартаменты или таунхаус с баней. Электронные входные билеты для детей и родителей продается на официальном сайте. Хочешь отдохнуть на привлекательных условиях? Обрати внимание на список действующих акций, представленный на этой странице! Выбери подходящие купоны на скидку и промокоды «Озорные белки» за январь 2024 года и применяй их, чтобы сэкономить деньги или получить приятный бонус!

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