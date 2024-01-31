LinguaTrip – платформа для поиска зарубежных языковых курсов. С помощью сервиса вы не только выберете подходящую программу, но и обеспечите себя проживанием на время учебы. Компания оказывает услуги по оформлению виз и помогает подготовиться к поступлению в иностранные вузы. Вы также сможете пройти обучение перед сдачей международных экзаменов. Организация сотрудничает с учебными заведениями Великобритании, США, Мальты и других стран мира и часто проводит совместные акции. На сайте вы найдете сертификаты и реальные отзывы студентов. Для подачи заявки вам не нужно посещать офис: бронирование и оплата осуществляется в онлайн-режиме. Хотите получить хорошую скидку? Обратите внимание на выгодные предложения, опубликованные в нашем электронном каталоге! Активируйте промокоды LinguaTrip («Лингва Трип») за январь 2024 года при заказе и сэкономьте значительную сумму!

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