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Промокоды и акции PayPS

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Отзывы покупателей

Удобный и быстрый сервис, деньги приходят вовремя, так что пригождается иногда, когда не хватает какой-нибудь маленькой суммы. Из минусов - больше 8 тыс занять невозможно, но вроде, если долго пользуешься, там могут увеличить сумму займа, не знаю. Довольно высокий процент, конечно, но удобно, если собираешься отдать быстро,а деньги нужны срочно.

  • Вячеслав
  • 09.12.2015
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