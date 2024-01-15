Интернет-магазин «Все инструменты» (Vseinstrumenti.ru) предлагает широкий ассортимент строительных материалов и оборудования российских и зарубежных брендов. Есть товары для ремонта квартиры, туризма, дачи и сада, автотовары, оборудование для складских помещений и офисов. В наличие более 500 000 позиций. Заказы отправляют во все города России.





Купить продукцию можно оптом и в розницу. Цены достаточно демократичные, регулярно проводятся акции. Мы предлагаем сделать покупку еще более выгодной, для этого ты можешь выбрать на нашем сайте купон на скидку для «Все инструменты».

Ассортимент магазина «Все инструменты»

Каталог постоянно расширяется, добавляются новые товары и новые производители, уже представлено более 6700 брендов. Исходя из названия магазина можно понять, что здесь продаются практически все инструменты. Это дрели, пилы, перфораторы, фрезеры, шлифмашины, гайковерты и многое другое. Большой выбор в разделах:

Для сада и огорода – садовая техника, автономная канализация, газонокосилки, насосы, триммеры.

Электрика и приборы освещения – светильники, системы безопасности, щитовое оборудование, приборы учета.

Сантехника – унитазы, ванны, душевые кабины, водонагреватели, смесители и мебель для ванных комнат.

Автотовары – краны, подъемники, домкраты, лебедки, оборудование для покраски авто.

Станки промышленные и индивидуальные от кузнечного оборудования до резьбонарезных, токарных станков и 3D-принтеров.

Климатическое оборудование – камины, кондиционеры, котлы, системы теплых полов и многое другое.

Кроме того, в магазине «Все инструменты» можно купить расходные материалы и запчасти для садового, строительного оборудования и станков. Есть ветошь, средства индивидуальной защиты, медицинская одежда, вещи для рыбалки, камуфляж и спецодежда для работников разных сфер деятельности. При магазине работает сервисный центр, а некоторые товары можно взять в аренду.

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