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Промокоды «Все инструменты» январь 2024

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Отзывы покупателей

Очень доволен покупкой в этом магазине. Все выполнено в срок, оперативно, доставка бесплатная, пункт самовывоза удобно расположен. При заказе менеджер не пытался впарить лишнего, за что отдельное спасибо.

  • Анатолий
  • 12.11.2015
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Информация о магазине «ВсеИнструменты.ру»

Интернет-магазин «Все инструменты» (Vseinstrumenti.ru) предлагает широкий ассортимент строительных материалов и оборудования российских и зарубежных брендов. Есть товары для ремонта квартиры, туризма, дачи и сада, автотовары, оборудование для складских помещений и офисов. В наличие более 500 000 позиций. Заказы отправляют во все города России.


Купить продукцию можно оптом и в розницу. Цены достаточно демократичные, регулярно проводятся акции. Мы предлагаем сделать покупку еще более выгодной, для этого ты можешь выбрать на нашем сайте купон на скидку для «Все инструменты».

Ассортимент магазина «Все инструменты»

Каталог постоянно расширяется, добавляются новые товары и новые производители, уже представлено более 6700 брендов. Исходя из названия магазина можно понять, что здесь продаются практически все инструменты. Это дрели, пилы, перфораторы, фрезеры, шлифмашины, гайковерты и многое другое. Большой выбор в разделах:

  • Для сада и огорода – садовая техника, автономная канализация, газонокосилки, насосы, триммеры.
  • Электрика и приборы освещения – светильники, системы безопасности, щитовое оборудование, приборы учета.
  • Сантехника – унитазы, ванны, душевые кабины, водонагреватели, смесители и мебель для ванных комнат.
  • Автотовары – краны, подъемники, домкраты, лебедки, оборудование для покраски авто.
  • Станки промышленные и индивидуальные от кузнечного оборудования до резьбонарезных, токарных станков и 3D-принтеров.
  • Климатическое оборудование – камины, кондиционеры, котлы, системы теплых полов и многое другое.

Кроме того, в магазине «Все инструменты» можно купить расходные материалы и запчасти для садового, строительного оборудования и станков. Есть ветошь, средства индивидуальной защиты, медицинская одежда, вещи для рыбалки, камуфляж и спецодежда для работников разных сфер деятельности. При магазине работает сервисный центр, а некоторые товары можно взять в аренду.

Как покупать с хорошей скидкой?

Интернет-магазин регулярно проводит акции и распродажи на отдельные категории товаров. Узнать о них можно подписавшись на нашу рассылку. Ты будешь раньше других получать промокоды для Vseinstrumenti. Среди регулярно действующих акций:

  • Товары из ТВ-рекламы – магазин предлагает продукцию, рекламируемую по телевизоры, по более низким ценам.
  • Товары месяца – это продукция, которая была наиболее популярной у покупателей в прошлый период. Список ежемесячно обновляется, позволяя купить востребованные товары со значительной скидкой.
  • Распродажа или реализация остатков. Количество ограничено, поэтому стоит поспешить.
  • Наборы – при покупке сразу нескольких определенных товаров можно получить скидку.

На сайте promokodus.com ты можешь получить промокод для магазина «Все инструменты» на скидку до 15%, либо перейти по ссылке на страницу интернет-магазина, где представлены товары со скидкой до 50%.

Как активировать купон на скидку «Все инструменты»?

  • Выбери более выгодный для себя купон, нажми на зеленую кнопку, чтобы открыть его.
  • Проверь срок действия. Мы следим за актуальностью промокодов, но некоторые предложения ограничены не только датой, но и количеством клиентов, которые могут им воспользоваться.
  • В открывшемся окне перейди к акции. Здесь ты также можешь поделиться промокодом с друзьями или оставить комментарий.
  • Нажав «Перейти к акции», ты откроешь в отдельной вкладке официальный интернет-магазин Vseinstrumenti.ru. Далее тебе необходимо выполнить условия акции. Например, набрать товаров до нужной суммы, выбрать набор со скидкой или ввести код на скидку при покупке.

Рекомендуем купон для «Все инструменты.ру», по которому тебе будут доступны все действующие акции. Это могут быть определенные товары со скидкой к профессиональному празднику, распродажи продукции отдельных брендов или дорогостоящие подарки при покупке товаров на установленную сумму.

Как оформить покупку онлайн со скидкой?

  • Выбери промокод на нашем сайте promokodus.com.
  • Открыв купон, перейди к акции.
  • Зарегистрируйся на сайте vseinstrumenti.ru, чтобы у тебя был «Личный кабинет».
  • Выполни условия акции, если они предусмотрены. Если ты выбрал(а) промокод, то его необходимо скопировать с нашего сайта и вставить в специальное окно в «Корзине».
  • Прежде чем оплачивать заказ, проверь, сработала ли скидка.


Оплатить покупку можно наличными, банковской картой, переводом или безналом для юридических лиц. За доставку товаров отвечает курьерская служба и транспортные компании.


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