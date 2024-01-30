Промокоды ShoppingLive
Активные купоны и промокоды Shopping Live январь 2024
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Отзывы покупателей
Шоппинг Лайф сам по себе постоянно устраивает скидки и акции, так что в принципе в промокодах особой нужды и не бывает)) Крайний раз покупала у них зимние сапоги со скидкой в 30%, получилась шикарная экономия с учетом того, что обувь сделана из натуральной кожи!
- Евгения
- 29.10.2020
Shoppinglive очень неплохой телемагазин. Есть с чем сравнивать. Сервис на уровне самом высоком из того, что мне приходилось видеть. По заказу перезванивают, предлагают очень удачные дополнения к заказу.
- Алена Николаевна
- 23.10.2020
Маме постоянно в Шоппинг Лайф покупаю обувь. У нее с этим вечная проблема, найти удобную с ее подъемом трудно. В основном нравится марка Аэрософт. Интересные модельки и мама не жалуется. Рада, что этот магазин нашла.
- Дина
- 18.10.2020
В декрете начала смотреть ШоппингЛайф, помогает отвлечься и расслабится)) Иногда заказываю товары для дома и косметику. Устраивают цены и качество. Обычно заказывают по телефону. Операторы вежливые, всегда помогут и подскажут.
- Кристина Д.
- 24.08.2020
Мне очень нравится смотреть передачи шоппинг лайф, я прям отдыхаю. Нравится выбор одежды больших размеров, можно купить модные и стильные вещи. Цены нормальные, очень выгодно покупать акционые модели.
- Ирина
- 22.08.2020
Хороший магазин шоппинг лайф, причем не только представленные там товары, но и работа канала, всегда интересно смотреть их эфиры, подробно и интересно рассказывают о моделях, постоянно что нибудь примечаю для себя и заказываю сразу по телефону.
- Марианна
- 24.06.2020
Долго раздумывала о покупки массажера для шеи и плеч от "Planta". ходила читала отзывы о данной технике и все таки решила купить. Shoppinglive доставили мне его быстро. массажёр классный!
- Светлана
- 28.05.2020
Мне больше остальных магазинов именно Шоппинг лайф нравится. До этого покупала только мелочи для дома да пару платьев. А на новый год подарила себе массажер для глаз. Доставили целеньким, пластик качественный. Очень хорошо снимает усталость после целого дня за компьютером. Правда обещали еще и уменьшение морщин, но я пока не заметила разницы.
- Марина
- 01.04.2020
Заказывала в Шоппинглайф пуловер и брюки (как костюм вышло), немецкий бренд Thomas Rabe. Я прям порадовалась, что не пожадничала и решилась на покупку. Ношу месяца два не переставая, он даже чуть-чуть не растянулся.
- Жанна Пантелеева
- 29.03.2020
Рекомендую интернет-магазин Шоппинглайф женщинам, у которых (как и у меня) проблемы с полнотой обуви. Вроде бы дороже у них обувь, чем в наших магазинах, но зато она удобная. Слишком узкая обувь быстро рвется, иной раз на сезон не хватает, а тут и два сезона можно проносить.
- Татьяна Кондратьева
- 29.02.2020
Покупаю себе и маме вещи на шоппинг лайф, отзыв могу оставить только хороший. Маме трудно подобрать одежду красивую с ее размером, а в этом магазине всегда что-то интересное есть.
- Ангелина
- 12.02.2020
Ой, а я вообще практически всю одежду на сайте Шоппинглайф покупаю. Сначала передачу посмотрю, там хорошо рассказывают об особенностях товаров и на моделях с нормальным весом показывают, как все сидит. Если бы не этот магазин, то на мой 60-й я бы долго искала, во что одеваться. А так всегда хорошо выгляжу
- Надежда
- 05.02.2020
На shoppinglive ru можно найти брендовые вещи 62 размера. Это очень классно! Найти что-то хорошего качества та еще задачка, а моего размера еще сложнее. Цены того стоят!
- Кристина Лазорева
- 11.01.2020
Покупала в shoppinglive покрывало и вещи для дома, средства для уборки. Одежду пока не рискнула купить из-за того, что нет примерки перед оплатой. Магазин советую, отзывы выше подтверждают )))
- Лена
- 09.12.2019
Хороший магазин, который продает очень качественные бренды. Заказывала кое-какие товары для дома, купон на скидку пришелся очень кстати. Заказывала через сайт Shoppinglive ru, там легко разобраться, с оформлением заказа не возникло проблем.
- Галина Алексеева
- 18.11.2019
Одежду в Шоппинглайф не беру, на меня сложно подобрать без подгона. Но в этом телемагазине очень много крутых вещей для дома, я теперь всех подруг сюда заманиваю. Недавно купила цветастые чехлы на мягкую мебель - просто сказка!
- Полина
- 16.06.2019
Шоппинглайф предлагает интересные модели, и бренды известные. Но плохо, что нет примерки. Мне уже приходилось два раза отправлять вещи обратно, и платить за это, не подошли брюки и юбка в талии была очень велика.
- Виктория
- 13.06.2019
Купила на дачу два складных кресла Релакс. Заказывала в ШопиннгЛайф впервые, хотя на сайте Промокодус я частый гость. Скидка небольшая, но все равно приятно. Сделаны очень удобно, вставать совершенно не хочется. Мягкие и эргономичные.
- Любовь
- 25.05.2019
Отлеживаю скидки Shopping Live, в том числе на promokodus.com. Бывают очень удачные предложения. Вчера вот получила белые полуботиночки Caprice, заказала со скидкой 24%. Кожа очень мягкая, на ноге сидят идеально. Весь вечер в них гуляла с ребенком, ноги не устали, ничего не натерла.
- Алла
- 19.05.2019
За первый заказ обещают БОНУС. Мне его предложили в виде промокода на бесплатную доставку за второй заказ . И вот я решила им воспользоваться. Но, УВЫ - оказывается нужно еще набрать на определенную сумму. Товар у вас качественный, дорогой , но в очередной раз убеждаешься в законе "торговой мышеловки"
- Ольга
- 05.04.2018