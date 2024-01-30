Промокоды ShoppingLive

Отзывы покупателей

Шоппинг Лайф сам по себе постоянно устраивает скидки и акции, так что в принципе в промокодах особой нужды и не бывает)) Крайний раз покупала у них зимние сапоги со скидкой в 30%, получилась шикарная экономия с учетом того, что обувь сделана из натуральной кожи! Евгения

Евгения 29.10.2020

Shoppinglive очень неплохой телемагазин. Есть с чем сравнивать. Сервис на уровне самом высоком из того, что мне приходилось видеть. По заказу перезванивают, предлагают очень удачные дополнения к заказу. Алена Николаевна

Алена Николаевна 23.10.2020

Маме постоянно в Шоппинг Лайф покупаю обувь. У нее с этим вечная проблема, найти удобную с ее подъемом трудно. В основном нравится марка Аэрософт. Интересные модельки и мама не жалуется. Рада, что этот магазин нашла. Дина

Дина 18.10.2020

В декрете начала смотреть ШоппингЛайф, помогает отвлечься и расслабится)) Иногда заказываю товары для дома и косметику. Устраивают цены и качество. Обычно заказывают по телефону. Операторы вежливые, всегда помогут и подскажут. Кристина Д.

Кристина Д. 24.08.2020

Мне очень нравится смотреть передачи шоппинг лайф, я прям отдыхаю. Нравится выбор одежды больших размеров, можно купить модные и стильные вещи. Цены нормальные, очень выгодно покупать акционые модели. Ирина

Ирина 22.08.2020

Хороший магазин шоппинг лайф, причем не только представленные там товары, но и работа канала, всегда интересно смотреть их эфиры, подробно и интересно рассказывают о моделях, постоянно что нибудь примечаю для себя и заказываю сразу по телефону. Марианна

Марианна 24.06.2020

Долго раздумывала о покупки массажера для шеи и плеч от "Planta". ходила читала отзывы о данной технике и все таки решила купить. Shoppinglive доставили мне его быстро. массажёр классный! Светлана

Светлана 28.05.2020

Мне больше остальных магазинов именно Шоппинг лайф нравится. До этого покупала только мелочи для дома да пару платьев. А на новый год подарила себе массажер для глаз. Доставили целеньким, пластик качественный. Очень хорошо снимает усталость после целого дня за компьютером. Правда обещали еще и уменьшение морщин, но я пока не заметила разницы. Марина

Марина 01.04.2020

Заказывала в Шоппинглайф пуловер и брюки (как костюм вышло), немецкий бренд Thomas Rabe. Я прям порадовалась, что не пожадничала и решилась на покупку. Ношу месяца два не переставая, он даже чуть-чуть не растянулся. Жанна Пантелеева

Жанна Пантелеева 29.03.2020

Рекомендую интернет-магазин Шоппинглайф женщинам, у которых (как и у меня) проблемы с полнотой обуви. Вроде бы дороже у них обувь, чем в наших магазинах, но зато она удобная. Слишком узкая обувь быстро рвется, иной раз на сезон не хватает, а тут и два сезона можно проносить. Татьяна Кондратьева

Татьяна Кондратьева 29.02.2020

Покупаю себе и маме вещи на шоппинг лайф, отзыв могу оставить только хороший. Маме трудно подобрать одежду красивую с ее размером, а в этом магазине всегда что-то интересное есть. Ангелина

Ангелина 12.02.2020

Ой, а я вообще практически всю одежду на сайте Шоппинглайф покупаю. Сначала передачу посмотрю, там хорошо рассказывают об особенностях товаров и на моделях с нормальным весом показывают, как все сидит. Если бы не этот магазин, то на мой 60-й я бы долго искала, во что одеваться. А так всегда хорошо выгляжу Надежда

Надежда 05.02.2020

На shoppinglive ru можно найти брендовые вещи 62 размера. Это очень классно! Найти что-то хорошего качества та еще задачка, а моего размера еще сложнее. Цены того стоят! Кристина Лазорева

Кристина Лазорева 11.01.2020

Покупала в shoppinglive покрывало и вещи для дома, средства для уборки. Одежду пока не рискнула купить из-за того, что нет примерки перед оплатой. Магазин советую, отзывы выше подтверждают ))) Лена

Лена 09.12.2019

Хороший магазин, который продает очень качественные бренды. Заказывала кое-какие товары для дома, купон на скидку пришелся очень кстати. Заказывала через сайт Shoppinglive ru, там легко разобраться, с оформлением заказа не возникло проблем. Галина Алексеева

Галина Алексеева 18.11.2019

Одежду в Шоппинглайф не беру, на меня сложно подобрать без подгона. Но в этом телемагазине очень много крутых вещей для дома, я теперь всех подруг сюда заманиваю. Недавно купила цветастые чехлы на мягкую мебель - просто сказка! Полина

Полина 16.06.2019

Шоппинглайф предлагает интересные модели, и бренды известные. Но плохо, что нет примерки. Мне уже приходилось два раза отправлять вещи обратно, и платить за это, не подошли брюки и юбка в талии была очень велика. Виктория

Виктория 13.06.2019

Купила на дачу два складных кресла Релакс. Заказывала в ШопиннгЛайф впервые, хотя на сайте Промокодус я частый гость. Скидка небольшая, но все равно приятно. Сделаны очень удобно, вставать совершенно не хочется. Мягкие и эргономичные. Любовь

Любовь 25.05.2019

Отлеживаю скидки Shopping Live, в том числе на promokodus.com. Бывают очень удачные предложения. Вчера вот получила белые полуботиночки Caprice, заказала со скидкой 24%. Кожа очень мягкая, на ноге сидят идеально. Весь вечер в них гуляла с ребенком, ноги не устали, ничего не натерла. Алла

Алла 19.05.2019