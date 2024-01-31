«Еду в дом» – ресторан вкусной и популярной готовой пищи в Нижнем Новгороде. Только проверенные рецепты, свежие ингредиенты и профессиональные повара. В ассортименте заведения найдется блюдо для каждого: роллы и пицца, вок и закуски, салаты и супы, выпечка, десерты и напитки. Участвуй в бонусной программе лояльности, следи за разнообразными акциями, получай подарки и покупай с выгодой. Компания постоянно пополняет каталог новинками, пробуй и находи все больше волшебных сочетаний вкусов. Доставка бесплатна по городу, также есть опция самовывоза. Оплачивай курьеру как наличными, так и пластиковой картой. Есть варианты на одного и для большой компании, для мясоедов и вегетарианцев, для любителей пресного и для тех, что любят поострее. Готовь меньше, а ешь вкуснее, да еще и экономь с промокодами «Еду в дом» за январь 2024 года. Забирай подарки и заказывай чаще – не пожалеешь.

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