Российская круизная фирма «МосТурФлот» приглашает на увлекательные прогулки по водным артериям! Во время путешествия ты посетишь замечательные уголки страны и познакомишься с их достопримечательностями. Тур рассчитан на все категории клиентов, от шумных компаний до семейных пар. К услугам гостей – потрясающие развлекательные мероприятия и экскурсионные программы. Флот организации состоит из комфортабельных теплоходов, на борту есть вся необходимая инфраструктура. Ты сможешь самостоятельно забронировать путевку на официальном сайте. Укажи даты и направления и подтверди заказ, а выгодные предложения оператора помогут оплатить его на оптимальных условиях! В нашем каталоге мы опубликовали список всех актуальных акций. Купоны и промокоды «МосТурФлот» за январь 2024 года дают право на активацию скидок и получение приятных бонусных вознаграждений. Применяй их при оформлении заявки и экономь крупные суммы!

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