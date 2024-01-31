Сервис «Гусли» помогает создать приятную атмосферу в кафе, баре или ресторане! Авторы проекта предлагают десятки готовых подборок музыкальных хитов, которые можно адаптировать для конкретного заведения. У посетителей появится возможность самостоятельно выбрать подходящую мелодию из каталога в мобильном приложении. Для начала работы необходимо пройти регистрацию, настроить музыку и запустить плеер. Кешбэк от треков будет автоматически поступать на твой счет, что позволит увеличить доход. Разработчики используют только актуальный контент и гарантируют соблюдение авторских прав. Служба технической поддержки оперативно отвечает на любые вопросы клиентов. Хочешь воспользоваться услугой на привлекательных условиях? Обрати внимание на список действующих акций, опубликованный на нашем сайте! Ищи на странице оптимальные промокоды «Гусли» (Gusli) за январь 2024 года и получай различные привилегии!

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