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Отзывы покупателей

Заказал игру, через 3ч. уже пришло оповещение о том,что мой заказ готов, можно забирать. Магазин у меня рядом находится,так что заказал с самовывозом. Очень удобно что магазинов много. Цена была приемлемая, к товару была положена скидка и магазин не обманул, так что все хорошо, скоро закажу еще.

  • Ренат
  • 17.09.2015
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