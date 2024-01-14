IceTickets – российское агентство по продаже билетов на различные мероприятия. На сайте можно ознакомиться с афишей предстоящих концертов, фестивалей, развлекательных шоу, театральных постановок и цирковых представлений для самых маленьких зрителей. Сервис предоставляет клиентам возможность покупки обычных и электронных билетов без какой-либо наценки и комиссии. После бронирования подходящих мест в зале заказчик оплачивает услугу наиболее удобным ему способом. Возникли сложности с оформлением заявки? Обратитесь за помощью к менеджеру портала. Вы еще не знаете, как экономить на культурном досуге? Мы с удовольствием поможем вам организовать увлекательный и познавательный отдых с минимальными затратами! Внизу страницы вы найдете уникальные промокоды на скидку IceTickets.ru («АйсТикетс») за январь 2024 года.

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