Invitro – это крупнейшая компания, специализирующаяся на высокоточной лабораторной диагностике и оказании медицинской помощи. Здесь делают множество самых разных исследований: от клинического анализа крови до проведения генетических экспертиз и определения наличия инфекций, паразитов, онкомаркеров. Результаты в большинстве случаев будут готовы в течение одного рабочего дня. Кроме того, в Invitro проводятся комплексные обследования и оказываются медицинские услуги (УЗИ, МРТ, рентген, ЭКГ). Здесь можно также записаться на прием ко врачу в удобное для вас время. Лаборатории этой сети находятся во многих городах по всей стране, благодаря чему вы можете выбрать учреждение рядом с вами. При необходимости специалисты приедут на дом. Желаете сэкономить? Обратите внимание на представленные внизу данной страницы промокоды и коды купонов на скидку «Инвитро» за январь 2024 года. При условии их активации в указанный период вы гарантированно получите приятные скидки или бонусы.

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