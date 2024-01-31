Хочешь отдохнуть и отвлечься от будничной суеты? Используй купон «Мира Термы» и получи скидку на посещение уникального термального комплекса в Новосибирске! К услугам – чистые бассейны, гидромассаж, соляная пещера, коллагенарий, цитрусовая сауна. Любителям парных понравятся русская и шунгитовая баня, турецкий хаммам. При желании можно также заказать авторские SPA-процедуры, посетить целебные пенно-газовые ванны, перекусить на фудкорте. Для гостей с детьми в центре работает игровая зона с профессиональными аниматорами. Предлагаем расслабиться и зарядиться энергией, не задумываясь о стоимости досуга! Внизу данной страницы периодически размещаются новые промокоды и купоны «Термы Мира» за январь 2024 года. У тебя есть возможность сэкономить на покупке билетов в разные зоны городского релакс-курорта.

Подробнее Скрыть