Сеть «Кинза» приглашает отведать аутентичные блюда традиционной грузинской кухни. Попробуй сочный шашлык из баранины и говядины, хачапури, хинкали или мясо, приготовленное на углях! Тебя ждут сытные закуски из баклажанов, ароматные стейки и фирменные десерты. Кроме того, в продаже есть комбо-наборы, лимонады и пикантные домашние соусы. Для маленьких клиентов предусмотрено детское меню. Курьер привезет заказ домой или на работу, доставка займет около часа. Продавец предлагает удобные способы оплаты счета. Воспользуйся действующими предложениями кафе и оформи заявку на специальных условиях! На нашем сайте для тебя приготовлен актуальный список акций! В этом разделе размещены купоны и промокоды «Кинза» за январь 2024 года! Мы регулярно добавляем в каталог интересные новинки, чтобы ты смог получать скидки или бонусы и наслаждаться вкусной едой без переплаты!

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