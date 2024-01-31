«Ромбаба» – кондитория, которая готовит нестандартные торты на любые праздники, вкуснейшие пирожные и домашнюю выпечку! Вся продукция ежедневно выставляется свежевыпеченной, изготавливается вручную. Кроме всего вышеупомянутого, в меню представлены горячие и прохладительные напитки. В продаже также имеются подарочные сертификаты.
Кондитерская регулярно привлекает клиентов с помощью акций и вкусных сюрпризов. Ты можешь провести комфортно время в уютном месте или заказать лакомства на дом. Для удобства воспользуйся приложением и активируй бонусную карту, с помощью которой ты можешь экономить на покупках. Доставка бесплатная, а оплата производится наличным и безналичным расчетом.
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