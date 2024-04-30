«Хоро-шики» – это служба доставки вкусных блюд на дом. В меню ресторана представлены классические и оригинальные роллы, аппетитная итальянская пицца, пикантная китайская лапша. Кроме того, на сайте new.horoshiki.ru можно заказать наборы еды для большой компании. В будни доступны сытные бизнес-ланчи. Онлайн-ресторан постоянно представляет вниманию заказчиков оригинальные новинки. Доставка производится бесплатно при условии оформления покупки на определенную сумму. Кроме того, у клиентов есть возможность участвовать в акциях и получать великолепные подарки. Оказывается, радовать себя и близких потрясающими шедеврами азиатской и итальянской кухни можно без ущерба для личного бюджета! Для этого достаточно выбрать на этой странице купоны на скидку и промокоды «Хорошики» за апрель - май 2024 года. Активируйте их при оформлении заказа и гарантированно получите бонус.

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