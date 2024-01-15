Срочно нужен подарок? Попробуй интернет-магазин Chocoroom – здесь ты найдешь оригинальные сладкие презенты на любой праздник. В ассортименте бенто-торты, букеты из ягод, сладкие наборы в коробках и шкатулках с цветами, а также воздушные шары. «Шокорум» оформляет заказы 24 часа в сутки. Надо день в день? В течение двух-четырех часов все будет готово! Доставка оперативно работает в городах присутствия, по Москве, СПб и Рязани. Оплата принимается на сайте, а также наличными деньгами или банковской картой при получении в пункте самовывоза или у курьера. Товары, разумеется, имеют все необходимые сертификаты качества и собирается в композиции исключительно свежей. Помимо десертов, бренд предлагает также онлайн-курс по созданию клубники в шоколаде. Порадуй себя или близких без повода. Воспользуйся нашими промокодами на скидку Chocoroom («Чокорум») за январь 2024 года: делай заказ, вводи их при оформлении и радуйся красивому и вкусному товару по сниженной цене.

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