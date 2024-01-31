«ОфисКласс» – это крупная сеть магазинов канцелярии для офиса, школы и творчества в Республике Башкортостан. В каталоге представлен широкий ассортимент бумажной продукции, разнообразные игрушки, хозтовары для уборки, продукты питания, бытовая техника и комплектующие для нее, косметика, одежда и аксессуары. Помимо этого, ты можешь приобрести товары для дома. Компания стабильно радует конкурсами с ценными подарками, мастер-классами, распродажами, дегустациями, благотворительными акциями, а также проводит розыгрыши. Магазин предоставляет самовывоз и бесплатную доставку при покупке на определенную сумму. Для удобства пользователя предусмотрены оплата картой или наличными. Чтобы экономить на покупках, активируй промокоды и купоны на скидку в «ОфисКласс» за январь 2024 года. Переходи на сайт, покупай канцтовары и выбирай подарки для друзей и близких!

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