Отель «Амбассадор» – идеальное место для тех, кто желает отдохнуть и восстановить силы. Гостиница впечатляет гостей в первую очередь семейной атмосферой, пешей доступностью ко всем достопримечательностям. Помимо этого, на территории имеются банкетные залы, конференц-залы, предоставляются услуги спа и фитнеса. Гурманы по достоинству оценят меню ресторана «Вернисаж» с европейской кухней и лобби-бара с уютной отельной атмосферой. Для ценителей активного отдыха предлагаются экскурсии в разные части города и области, прогулки на теплоходах. Также у гостей есть возможность посетить центр красоты и здоровья. Хочешь насладиться качественным обслуживанием без финансовых ограничений? При бронировании указывай промокоды «Амбассадор» за январь 2024 года. После активации купонов стоимость проживания снизиться. Только помни о том, что коды действуют ограниченное время!

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