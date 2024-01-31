«Кассы.ру» – сервис продажи билетов. Афиша проекта включает в себя информацию о концертах, шоу-программах, сеансах в местных кинотеатрах, театральных постановках и спортивных мероприятиях. В каталоге ты также найдешь сведения о цирковых выступлениях, детских праздниках и тематических конференциях. Список партнеров постоянно пополняется новыми учреждениями. Ты сможешь задать любые вопросы по оформлению заказов оператору горячей линии или по электронной почте. Компания предусмотрела возможность возврата билетов на культурные события, а также доставку по всему городу. Хочешь сэкономить при оплате внушительную сумму денег? Обрати внимание на специальные предложения, представленные на страницах нашего сайта! Изучи доступные акции, используй подходящие промокоды и купоны «Кассы.ру» (Kassy.ru) за январь 2024 года и получай различные бонусы или скидки!

Подробнее Скрыть