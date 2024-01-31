Восхитительное и умопомрачительно веселое «Йети шоу» в детском театре Андрея Фартушного не оставит равнодушным ни одного маленького зрителя. Приходи на первые в мире гастроли снежных белоснежных нечеловеческих красавцев. Тебя ждет яркий юмор, оригинальная постановка, постоянный интерактив и самые необычные актеры. Чуть больше часа развлечений для всей семьи обеспечено. Покупай билеты онлайн скорее, ведь это так просто. Приводи своих малышей от трех лет и повеселись вместе с ними, перекидывая воздушные шарики и танцуя в нужных местах. Для низеньких зрителей предусмотрены специальные подушечки на сиденьях – всем будет удобно и отлично видно происходящее. Не бойся прийти заранее – перед началом гостей будут развлекать аниматоры, а перекусить можно в театральном буфете. Воспользуйся промокодами «Йети Шоу» за январь 2024 года, лови классные скидки и радуйся вместе со своими детьми.

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