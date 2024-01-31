Ресторан «ПроПорция» предлагает покупателям широкий ассортимент восточных и европейских блюд! Тебя ждут классические и фирменные роллы, суши, пицца с нежнейшим сыром и пикантными приправами, пироги и картофельная соломка, обжаренная во фритюре. Кроме того, в продаже есть разнообразные комбо-наборы, сеты, холодные напитки и десерты. В дополнение к основному заказу ты сможешь приобрести поздравительную открытку с теплыми пожеланиями. Курьер компании доставляет покупки по центру, а также в отдаленные районы города и за его пределы. Доступна оплата наличными средствами и банковской карточкой. Продавец часто радует клиентов конкурсами, подарками и различными акциями. Обрати внимание на список действующих предложений: они дают право на получение скидок и многочисленных бонусов. Изучай актуальные варианты и условия их активации, применяй подходящие промокоды «ПроПорция» за январь 2024 года и сэкономь крупную сумму!

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