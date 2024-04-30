Сеть магазинов «Цветов.ру» предлагает букеты и подарки с доставкой по городу! Флористы компании составят стильную композицию из пионов, хризантем, лилий, роз или других растений. В ассортименте есть фруктовые корзины, воздушные шары, поздравительные открытки, а также вазы, сувенирные статуэтки и многое другое. Клиентам доступны разные способы оформления заявок: по телефону, на сайте и в мобильном приложении. Курьер привезет заказ получателю в назначенное время. Принимается оплата картой и банковским переводом, возможен расчет в рассрочку. Для постоянных покупателей продавец предусмотрел бонусную программу с различными привилегиями. Ищешь информацию о других выгодных предложениях интернет-магазина? На этой странице представлены все действующие акции! Изучай промокоды и купоны «Цветов.ру» апрель - май 2024 года, выбирай нужные варианты и применяй их, чтобы получать скидки и другие преимущества!

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