Piterland Hotel расположен на берегу Финского залива недалеко от живописного парка, спортивного стадиона и станции метрополитена. Гостей ждут уютные стандартные номера с мансардными окнами и видовые люксовые апартаменты! В стоимость проживания входит сытный завтрак в собственном ресторане гостиницы. Ты сможешь заказать обед или ужин, запросить трансфер по нужному маршруту, записаться на увлекательную экскурсию по городу и области или воспользоваться другими дополнительными услугами. На фирменном сайте есть опция онлайн-бронирования. Цена размещения зависит от сезона, категории сервиса и других опций. Хочешь оформить заявку на особенных условиях? У нас ты найдешь действующие купоны и промокоды на скидку в отеле «Питерлэнд» за январь 2024 года! Воспользуйся специальными предложениями гостиницы, активируй их и сэкономь солидную сумму при оплате!

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