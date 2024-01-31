«Контур.Школа» предлагает учебные программы для бухгалтеров, экономистов, маркетологов, педагогов и других специалистов. На сайте проекта можно выбрать подходящий курс, посмотреть вебинар с участием эксперта отрасли или записаться на серию тематических лекций. Слушатели получают удостоверения и другие подтверждающие документы о прохождении обучения. Заниматься можно как на портале, так и в приложении для мобильного телефона! Стоимость услуги зависит от формата, направления и других особенностей. Регулярные акции компании помогут оплатить доступ на максимально выгодных условиях! Интересуешься скидками и другими специальными предложениями? Обрати внимание на действующие промокоды «Контур.Школа» за январь 2024 года, размещенные в нашем каталоге! Используй лучшие варианты при оформлении заявки, чтобы сэкономить деньги или получить приятный подарок!

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