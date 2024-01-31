AdSpoiler – это сервис для мониторинга и аналитики рекламы в группах «ВКонтакте». Компания помогает находить лучшие площадки для публикации, знакомиться с примерами популярных постов, а также просматривать статистику конкурентов и своего сообщества, выгружать ID пользователей для ретаргетинга и т. д. Получай ежедневные отчеты о проведенных рекламных кампаниях и снижайте стоимость услуг по привлечению подписчиков! При возникновении вопросов ты всегда можешь обратиться в службу поддержки, специалисты которой в течение нескольких минут помогут решить любую проблему. Сервис подойдет администраторам групп, арбитражникам, инфобизнесменам, SMM-специалистам, представителям малого и среднего бизнеса. Успей воспользоваться скидочными промокодами AdSpoiler за январь 2024 года и сэкономить на оформлении подходящего тарифа: «Базовый», «Премиум» или «Бизнес»!

Подробнее Скрыть