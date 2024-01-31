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Отзывы покупателей

мне нравится

  • Зульфия
  • 12.10.2019

Мой брат фанатеет от кубиков Рубика, даже на соревнования ездит, поэтому покупаю ему подарок в этом магазине уже не впервые. Цены, конечно, высоковаты за кусочек пластика, но здесь частенько можно попасть на акцию или распродажу. Рекомендую!

  • Эля
  • 14.02.2019
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